Трамп підписав проект бюджету, який передбачає 620 млн дол. допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп в п'ятницю, 23 березня, заявив, що він підписав Консолідований законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому зазначено збільшення витрат на підтримку України на суму більш ніж 620 млн доларів. Про це він заявив під час звернення у п’ятницю, передає УНН.
“Я не збираюся робити це знову”, — зазначив при цьому президент США.
Як повідомляв УНН, у Конгресі США уклали угоду по бюджету на 2018 фінансовий рік, згідно з яким Україна буде надана допомога на суму 620,7 млн доларів. Крім того, в рамках угоди Україна може отримати 200 млн доларів на військову допомогу.