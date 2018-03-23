Трамп подписал проект бюджета, который предусматривает 620 млн долл. помощи Украине

"Я не собираюсь делать это снова", - отметил при этом президент США.

Как сообщал УНН, в Конгрессе США заключили соглашение по бюджету на 2018 финансовый год, согласно которому Украине будет оказана помощь на сумму 620,7 млн долларов. Кроме того, в рамках соглашения Украина может получить 200 млн долларов на военную помощь.