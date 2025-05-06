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Шахед-136

Трамп натякнув на важливу заяву цього тижня під час зустрічі з прем'єром Канади

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку важливої заяви, яка має бути зроблена перед його візитом на Близький Схід. Зміст заяви поки тримається в секреті.

Трамп натякнув на важливу заяву цього тижня під час зустрічі з прем'єром Канади

Президент США Дональд Трамп дражнив пресу в Овальному кабінеті під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні, розмовами про важливу заяву цього тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Він (Трамп - ред.) сказав, що це буде зроблено перед його запланованою поїздкою на Близький Схід. Але Трамп відмовився розкрити, про що саме йдеться, або навіть якої теми це стосується 

- йдеться в повідомленні.

Виступаючи перед Карні, Трамп сказав, що оголошення буде дуже позитивним і може відбутися у четвер, п'ятницю або понеділок.

Sky News зазначає, що Адміністрація Трампа веде переговори щодо торговельних угод з низкою країн, тому можливо, що оголошення може бути торговельною угодою.

Але, як міг би сказати Трамп, час покаже.

США хочуть розпочати переговори щодо мит з Китаєм - ЗМІ01.05.25, 18:35 • 9834 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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