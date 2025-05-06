Трамп натякнув на важливу заяву цього тижня під час зустрічі з прем'єром Канади
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку важливої заяви, яка має бути зроблена перед його візитом на Близький Схід. Зміст заяви поки тримається в секреті.
Президент США Дональд Трамп дражнив пресу в Овальному кабінеті під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні, розмовами про важливу заяву цього тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Він (Трамп - ред.) сказав, що це буде зроблено перед його запланованою поїздкою на Близький Схід. Але Трамп відмовився розкрити, про що саме йдеться, або навіть якої теми це стосується
Виступаючи перед Карні, Трамп сказав, що оголошення буде дуже позитивним і може відбутися у четвер, п'ятницю або понеділок.
Sky News зазначає, що Адміністрація Трампа веде переговори щодо торговельних угод з низкою країн, тому можливо, що оголошення може бути торговельною угодою.
Але, як міг би сказати Трамп, час покаже.
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