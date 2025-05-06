Трамп намекнул на важное заявление на этой неделе во время встречи с премьером Канады
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке важного заявления, которое должно быть сделано перед его визитом на Ближний Восток. Содержание заявления пока держится в секрете.
Президент США Дональд Трамп дразнил прессу в Овальном кабинете во время встречи с премьером Канады Марком Карни, разговорами о важном заявлении на этой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.
Он (Трамп - ред.) сказал, что это будет сделано перед его запланированной поездкой на Ближний Восток. Но Трамп отказался раскрыть, о чем именно идет речь, или даже какой темы это касается
Выступая перед Карни, Трамп сказал, что объявление будет очень позитивным и может состояться в четверг, пятницу или понедельник.
Sky News отмечает, что Администрация Трампа ведет переговоры по торговым соглашениям с рядом стран, поэтому возможно, что объявление может быть торговым соглашением.
Но, как мог бы сказать Трамп, время покажет.
США хотят начать переговоры по пошлинам с Китаем – СМИ01.05.25, 18:35 • 9834 просмотра