Трамп наказав вбити Сулеймані всупереч даними американської розвідки

За даними газети, Трамп спочатку (28 грудня) відмовився від фізичного усунення іранського генерала і замість цього віддав розпорядження ВПС США здійснити наліт 30 грудня на табір шиїтського угруповання "Катаїб Хезболлах" в іракському місті Ель-Каїмі поблизу кордону з Сирією. В результаті загинули 25 людей, не менше 50 ополченців отримали поранення. Це спровокувало масові акції протесту перед американським посольством в Багдаді, за якими американський лідер стежив з телерепортажів.

Відповідно до публікації, представники Пентагону були здивовані тим, що Трамп в результаті висловився за найбільш радикальний варіант дій. Президент США проігнорував розвіддані, що надійшли 30 грудня, згідно з якими на Близькому Сході нічого незвичайного не відбувалося, включаючи роз'їзди Сулеймані. Більш того, американська розвідка дійшла висновку, що масштабні напади на військових США, підготовку яких Вашингтон приписує іранському генералу, не були неминучими. Як стверджують джерела, керівник Ірану аятолла Алі Хаменеї запропонував Сулеймані повернутися в Тегеран для подальших консультацій, не давши згоди на втілення антиамериканських задумів командувача "Аль-Кудс".

В обговоренні підготовки операції було задіяно вузьке коло осіб, включаючи помічника глави держави з питань національної безпеки Роберта О'Брайена, держсекретаря Майкла Помпео, міністра оборони Марка Еспера, директора ЦРУ Джину Хеспел і виконуючого обов'язки керівника апарату Білого дому Міка Малвені. Прихильниками найбільш жорсткого курсу по відношенню до Тегерану були Помпео і віце-президент Майкл Пенс, уточнюють джерела газети. За їх словами, в Пентагоні, пам'ятаючи про події літа минулого року, явно не очікували від Трампа вибору на користь ліквідації Сулеймані.

20 червня іранські збройні сили збили безпілотний розвідувальний літальний апарат американських ВМС RQ-4, після чого США, згідно із заявами Трампа, підготували військову операцію, що передбачала нанесення точкових ударів по трьох об'єктах на території Ірану. Відповідно до викладеної американським лідером інформацією за 10 хвилин до початку цієї операції він віддав наказ не проводити її, вважаючи таку відповідь на дії Тегерана непропорційним застосуванням сили.

Іранський генерал Касем Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня за наказом президента США Дональда Трампа в результаті американського ракетного удару по колоні автомобілів поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Разом з генералом загинули кілька видних іракських політиків і воєначальників. Сулеймані очолював елітний підрозділ “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яке здійснює військові і таємні операції за межами Ірану.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

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