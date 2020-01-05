Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным американской разведки

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент США Дональд Трамп вопреки Пентагону и вопреки последним данным разведки санкционировал убийство в Ираке командующего силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии американская газета The New York Times, ссылающейся на несколько источников в министерстве обороны и администрации США, передает УНН.