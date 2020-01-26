Трамп перською мовою відмовив Ірану у знятті санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп відреагував перською мовою на пропозицію голови іранської дипломатії зняти санкції з країни, аби переговори між Тегераном та Вашингтоном були продовжені. Про це Трамп написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Іран хоче вести переговори з США, але хоче, щоб санкції були зняті. Ні, спасибі!”, — написав Трамп, та дублював його у своєму Twitter мовою фарсі.
Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф заявив, що він “ніколи не виключав можливості того, що люди змінять свій підхід і визнають існуючі реалії”.
Заріф підкреслив готовність Ірану до переговорів, але повторив попередню вимогу своєї країни про те, що спочатку США повинні скасувати санкції.
Зокрема, Заріф зазначив, що Іран також готовий до конфлікту з США, хоча це і не є конкретною метою.
Нагадаємо, ситуація між Вашингтоном та Тегераном загострилась після того, як США нанесли удар з безпілотника 3 січня, в результаті якого був убитий генерал Касем Сулеймані.
وزیر امور خارجه ایران می گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما می خواهد که تحریم ها برداشته شود. @FoxNews @OANN نه، مرسی! https://t.co/fWdjR1DcUc— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020