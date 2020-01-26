Глава МЗС Ірану: Тегеран як і раніше готовий вести переговори з США

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 4440 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 185739 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 137674 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 120200 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 127249 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 145604 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 146490 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230739 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217505 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187650 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
55%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 16971 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 19302 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 17424 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 16651 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 15451 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 185739 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 174562 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 293720 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 315823 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 397318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 4394 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 3958 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 57147 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 39943 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 54171 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Глава МЗС Ірану: Тегеран як і раніше готовий вести переговори з США

Київ • УНН

 • 10346 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Іран не виключає можливості переговорів зі Сполученими Штатами навіть після удару американського безпілотника, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал, заявив міністр закордонних справ країни Мохаммед Джавад Заріф в суботньому інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel, опублікованому в неділю, передає УНН.

Глава МЗС Ірану: Тегеран як і раніше готовий вести переговори з США

Заріф заявив, що він “ніколи не виключав можливості того, що люди змінять свій підхід і визнають існуючі реалії”.

Між Вашингтоном і Тегераном зростає напруженість з 2018 року, коли з ініціативи президента Дональда Трампа Сполучені Штати вийшли з ядерної угоди з Іраном. З тих пір США неодноразово вводили проти Ірану жорсткі санкції, які завдали серйозної шкоди економіці країни.

Заріф підкреслив готовність Ірану до переговорів, але повторив попередню вимогу своєї країни про те, що спочатку США повинні скасувати санкції.

“Для нас не має значення, хто сидить в Білому домі, важливо те, як вони себе ведуть, — зазначив міністр. — Адміністрація Трампа може виправити зроблене в минулому, скасувати санкції та повернутися за стіл переговорів. Ми все ще за столом переговорів. Вони ті, хто пішли”.

За твердженням президента Трампа, ядерну угоду 2015 року має бути переглянуто, тому що вона не зачіпала програму Ірану по балістичним ракетам або участь цієї країни у регіональних конфліктах. Решта учасників угоди — Німеччина, Франція, Великобританія, Китай і Росія — з усіх сил намагалися зберегти досягнуті домовленості.

Після удару американського безпілотника 3 січня, в результаті якого був убитий генерал Касем Сулеймані, Іран оголосив, що більше не буде дотримуватися будь-яких обмежень за програмою збагачення урану.

Заріф зазначив, що Іран також готовий до конфлікту з США, хоча це і не є конкретною метою.

“США завдали великої шкоди іранському народу, — сказав він. — Прийде день, коли їм доведеться відшкодувати це. У нас достатньо терпіння ”.

Нагадаємо, Пентагон заявив, що внаслідок іранського ракетного обстрілу в Іраку постраждали 34 військових США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.16
Bitcoin
$81,089.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.73
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48