Глава МЗС Ірану: Тегеран як і раніше готовий вести переговори з США

Заріф заявив, що він “ніколи не виключав можливості того, що люди змінять свій підхід і визнають існуючі реалії”.

Між Вашингтоном і Тегераном зростає напруженість з 2018 року, коли з ініціативи президента Дональда Трампа Сполучені Штати вийшли з ядерної угоди з Іраном. З тих пір США неодноразово вводили проти Ірану жорсткі санкції, які завдали серйозної шкоди економіці країни.

Заріф підкреслив готовність Ірану до переговорів, але повторив попередню вимогу своєї країни про те, що спочатку США повинні скасувати санкції.

“Для нас не має значення, хто сидить в Білому домі, важливо те, як вони себе ведуть, — зазначив міністр. — Адміністрація Трампа може виправити зроблене в минулому, скасувати санкції та повернутися за стіл переговорів. Ми все ще за столом переговорів. Вони ті, хто пішли”.

За твердженням президента Трампа, ядерну угоду 2015 року має бути переглянуто, тому що вона не зачіпала програму Ірану по балістичним ракетам або участь цієї країни у регіональних конфліктах. Решта учасників угоди — Німеччина, Франція, Великобританія, Китай і Росія — з усіх сил намагалися зберегти досягнуті домовленості.

Після удару американського безпілотника 3 січня, в результаті якого був убитий генерал Касем Сулеймані, Іран оголосив, що більше не буде дотримуватися будь-яких обмежень за програмою збагачення урану.

Заріф зазначив, що Іран також готовий до конфлікту з США, хоча це і не є конкретною метою.

“США завдали великої шкоди іранському народу, — сказав він. — Прийде день, коли їм доведеться відшкодувати це. У нас достатньо терпіння ”.

Нагадаємо, Пентагон заявив, що внаслідок іранського ракетного обстрілу в Іраку постраждали 34 військових США.