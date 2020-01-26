Глава МИД Ирана: Тегеран по-прежнему готов вести переговоры с США

Зариф заявил, что он “никогда не исключал возможности того, что люди изменят свой подход и признают существующие реалии”.

Между Вашингтоном и Тегераном растет напряженность с 2018 года, когда по инициативе президента Дональда Трампа Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном. С тех пор США неоднократно вводили против Ирана жесткие санкции, которые нанесли серьезный ущерб экономике страны.

Зариф подчеркнул готовность Ирана к переговорам, но повторил предыдущее требование своей страны о том, что сначала США должны отменить санкции.

“Для нас не имеет значения, кто сидит в Белом доме, важно то, как они себя ведут, — отметил министр. — Администрация Трампа может исправить сделанное в прошлом, отменить санкции и вернуться за стол переговоров. Мы все еще за столом переговоров. Они те, кто ушел”.

По утверждению президента Трампа, ядерное соглашение 2015 года должно быть пересмотрено, так как оно не затрагивало программу Ирана по баллистическим ракетам или участие этой страны в региональных конфликтах. Остальные участники сделки — Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия — изо всех сил пытались сохранить достигнутые договоренности.

После удара американского беспилотника 3 января, в результате которого был убит генерал Касем Сулеймани, Иран объявил, что больше не будет придерживаться каких-либо ограничений по программе обогащения урана.

Зариф отметил, что Иран также готов к конфликту с США, хотя это и не является конкретной целью.

“США нанесли большой вред иранскому народу, — сказал он. — Придет день, когда им придется возместить это. У нас достаточно терпения”.

Напомним, Пентагон заявил, что в результате иранского ракетного обстрела в Ираке пострадали 34 военных США.