Трамп на персидском языке отказал Ирану в снятии санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент США Дональд Трамп отреагировал на персидском языке на предложение председателя иранской дипломатии снять санкции со страны, чтобы продолжить переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает УНН.
“Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран хочет вести переговоры с США, но хочет, чтобы санкции были сняты. Нет, спасибо!”, — написал Трамп, и дублировал его в своем Twitter на языке фарси.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что он “никогда не исключал возможности того, что люди изменят свой подход и признают существующие реалии”.
Зариф подчеркнул готовность Ирана к переговорам, но повторил предыдущее требование своей страны о том, что сначала США должны отменить санкции.
В частности, Зариф отметил, что Иран также готов к конфликту с США, хотя это и не является конкретной целью.
Напомним, ситуация между Вашингтоном и Тегераном обострилась после того, как США нанесли удар с беспилотника 3 января, в результате которого был убит генерал Касем Сулеймани.
وزیر امور خارجه ایران می گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما می خواهد که تحریم ها برداشته شود. @FoxNews @OANN نه, مرسی! https://t.co/fWdjR1DcUc— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020