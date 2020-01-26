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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Трамп на персидском языке отказал Ирану в снятии санкций

Киев • УНН

 • 15734 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент США Дональд Трамп отреагировал на персидском языке на предложение председателя иранской дипломатии снять санкции со страны, чтобы продолжить переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает УНН.

Трамп на персидском языке отказал Ирану в снятии санкций

“Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран хочет вести переговоры с США, но хочет, чтобы санкции были сняты. Нет, спасибо!”, — написал Трамп, и дублировал его в своем Twitter на языке фарси.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что он “никогда не исключал возможности того, что люди изменят свой подход и признают существующие реалии”.

Зариф подчеркнул готовность Ирана к переговорам, но повторил предыдущее требование своей страны о том, что сначала США должны отменить санкции.

В частности, Зариф отметил, что Иран также готов к конфликту с США, хотя это и не является конкретной целью.

Напомним, ситуация между Вашингтоном и Тегераном обострилась после того, как США нанесли удар с беспилотника 3 января, в результате которого был убит генерал Касем Сулеймани.

وزیر امور خارجه ایران می گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما می خواهد که تحریم ها برداشته شود. @FoxNews @OANN نه, مرسی! https://t.co/fWdjR1DcUc

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

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