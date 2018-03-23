Торік Україна спожила 33 млрд кубів газу - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У 2017 році Україна спожила 33 мільярди кубічних метрів природного газу. Про це під час виступу з трибуни парламенту заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Вся країна у минулому році спожила 33 млрд кубів (газу – ред.), 7 млрд кубів було завезено з Європи, 15,5 млрд добула державна компанія "Укргазвидобування", - повідомив В.Гройсман.
Крім того, глава уряду пояснив, яким чином формується ціна на газ всередині України.
"Формування ціни відбувається від світових цін на газ в світі, і в Європі в тому числі. Ми зможемо формувати власні ціни в країні, коли ми будемо експортувати, а не імпортувати газ. До 2020 року ми маємо повністю забезпечити свої потреби, але для цього потрібно багато ще інвестувати", - резюмував В.Гройсман.
Нагадаємо, Прем'єр Володимир Гройсман прогнозує зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.