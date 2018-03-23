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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18075 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23151 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68643 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76990 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102190 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109285 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116607 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133066 просмотра

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В прошлом году Украина потребила 33 млрд кубов газа - Гройсман

В прошлом году Украина потребила 33 млрд кубов газа - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 10910 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В 2017 году Украина использовала 33 миллиарда кубических метров природного газа. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Вся страна в прошлом году использовала 33 млрд кубов (газа - ред.), 7 млрд кубов было завезено из Европы, 15,5 млрд добыла государственная компания "Укргаздобыча", - сообщил В.Гройсман.

Кроме того, глава правительства объяснил, каким образом формируется цена на газ внутри Украины.

"Формирование цены происходит от мировых цен на газ в мире, и в Европе в том числе. Мы сможем формировать собственные цены в стране, когда мы будем экспортировать, а не импортировать газ. К 2020 году мы должны полностью обеспечить свои потребности, но для этого нужно много еще инвестировать", - резюмировал В.Гройсман.

Напомним, Премьер Владимир Гройсман прогнозирует уменьшение потребления газа на 5 млрд кубов до 2022 года.

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