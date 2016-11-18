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Торговий центр горів на Грецькій площі в Одесі

Торговий центр горів на Грецькій площі в Одесі

Київ • УНН

 • 7000 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні вночі в Одесі на Грецькій площі пожежа сталася на першому поверсі торгового центру. Внаслідок пожежі троє осіб з опіками обличчя, рук та верхніх дихальних шляхів середньої степені важкості доставлені до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.

Так, 18 листопада о 04:32 до рятувальників надійшло повідомлення, що в торговому центрі “Афіна” на вулиці Грецькій виникло загоряння у приміщенні на першому поверсі.На місці події рятувальники встановили, що горить приміщення “Лото-маркету” на загальній площі 200 кв. м, є загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані приміщення та сильне задимлення всього торгового центру. Пожежі було присвоєно підвищений номер виклику “Пожежа 1 БІС”.

За півгодини пожежа була локалізована, та о 05:18 ліквідована. Під час ліквідації пожежі співробітниками ДСНС врятовано 6-х працівників торгового центру, троє з яких жінки.

В результаті пожежі жінки отримали опіки обличчя, рук та верхніх дихальних шляхів середньої степені важкості. Наразі постраждалі госпіталізовані бригадами швидкої допомоги до медичних закладів, стан здоров’я тяжкий.

Для гасіння пожежі залучались 9 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 42 чоловіка особового складу. Причина пожежі встановлюється.

 

Українські Національні Новини

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