Торговый центр горел на Греческой площади в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня ночью в Одессе на Греческой площади пожар произошел на первом этаже торгового центра. В результате пожара три человека с ожогами лица, рук и верхних дыхательных путей средней степени тяжести доставлены в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.
Так, 18 ноября в 4:32 к спасателям поступило сообщение, что в торговом центре "Афина" на улице Греческой произошло возгорание в здании на первом этаже. На месте происшествия спасатели установили, что горит помещение "Лото-маркет" на общей площади 200 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом расположенные помещения и сильное задымление всего торгового центра. Пожару был присвоен повышенный номер вызова "Пожар 1 БИС".
Через полчаса пожар был локализован, и в 5:18 ликвидирован. Во время ликвидации пожара сотрудниками ГосЧС спасены 6-х работников торгового центра, трое из которых женщины.
В результате пожара женщины получили ожоги лица, рук и верхних дыхательных путей средней степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы бригадами скорой помощи в медицинские учреждения, состояние здоровья тяжелое.
Для тушения пожара привлекались 9 единиц пожарной и специальной техники и 42 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.