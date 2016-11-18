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15 марта, 19:03 • 110731 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153876 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129770 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122876 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108423 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103339 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100023 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Торговый центр горел на Греческой площади в Одессе

Торговый центр горел на Греческой площади в Одессе

Киев • УНН

 • 7000 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня ночью в Одессе на Греческой площади пожар произошел на первом этаже торгового центра. В результате пожара три человека с ожогами лица, рук и верхних дыхательных путей средней степени тяжести доставлены в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.

Так, 18 ноября в 4:32 к спасателям поступило сообщение, что в торговом центре "Афина" на улице Греческой произошло возгорание в здании на первом этаже. На месте происшествия спасатели установили, что горит помещение "Лото-маркет" на общей площади 200 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом расположенные помещения и сильное задымление всего торгового центра. Пожару был присвоен повышенный номер вызова "Пожар 1 БИС".

Через полчаса пожар был локализован, и в 5:18 ликвидирован. Во время ликвидации пожара сотрудниками ГосЧС спасены 6-х работников торгового центра, трое из которых женщины.

В результате пожара женщины получили ожоги лица, рук и верхних дыхательных путей средней степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы бригадами скорой помощи в медицинские учреждения, состояние здоровья тяжелое.

Для тушения пожара привлекались 9 единиц пожарной и специальной техники и 42 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.

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