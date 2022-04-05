Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на рік під 5% - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав рішення, яке дасть можливість торговельним мережам залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на рік під 5%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
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"Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на рік під 5%. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Уряду", - повідомив Шмигаль.
Деталі
Як зауважив прем’єр-міністр, це дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини та вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками.
"Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності", — наголосив Шмигаль.
Він підкреслив, що держава допомагатиме магазинам, адже розуміє, що вони зіштовхнулися з низкою форс-мажорів і проблем.
Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що в Україні майже 200 тисяч наборів із продуктами та засобами гігієни вже роздали у прифронтових містах. Найбільше в Донецькій, Харківській та Київській областях.