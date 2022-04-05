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Торговые сети смогут привлечь льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5% - Шмигаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал решение, которое даст возможность торговым сетям привлечь льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Торговые сети смогут привлечь льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5% - Шмигаль

Цитата

"Торговые сети смогут привлечь льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5%. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства", - сообщил Шмигаль.

Детали

Как отметил премьер-министр, это позволит пополнить оборотные средства, не закрывать магазины и вовремя рассчитываться за продукты с украинскими производителями.

"Продовольственные сети сегодня фактически стали объектами критической инфраструктуры. Правительство тесно сотрудничает с такими сетями, чтобы во всех городах и селах были продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости", — подчеркнул Шмыгаль.

Он подчеркнул, что государство будет помогать магазинам, ведь понимает, что они столкнулись с рядом форс-мажоров и проблем.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что в Украине почти 200 тысяч наборов с продуктами и средствами гигиены уже роздано в прифронтовых городах. Больше всего в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

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