Близько 200 тис. продуктових наборів вже роздали у прифронтових містах України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Україні майже 200 тисяч наборів із продуктами та засобами гігієни вже роздали у прифронтових містах. Найбільше в Донецькій, Харківській та Київській областях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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"Продовольча безпека. Розпочалася програма безкоштовної роздачі продуктових наборів у прифронтових містах. Майже 200 тисяч таких наборів із продуктами та засобами гігієни вже роздали. Найбільше в Донецькій, Харківській та Київській областях. Усього сформуємо майже 12 млн таких наборів. Вже закупили 133 тисячі тонн продовольства на майже 4 млрд грн. Купуємо все по максимуму в українських виробників. Завантажуємо українські підприємства замовленнями", - розповів Шмигаль.
Деталі
За його словами, продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури.
"Уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності. Розуміємо, що магазини зараз зіштовхнулися з багатьма форс-мажорами та проблемами. Тому будемо допомагати", - сказав Шмигаль.
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що з 19 березня в Україні безкоштовно будуть роздавати продукти людям у містах, які вже в оточенні або на лінії бойових дій.