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Людям, які опинились у зоні бойових дій, будуть безкоштовно роздавати продукти - уряд

Людям, які опинились у зоні бойових дій, будуть безкоштовно роздавати продукти - уряд

Київ • УНН

 • 145814 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Держава з 19 березня буде безкоштовно роздавати продукти людям у містах, які вже в оточенні або на лінії бойових дій. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Питання продовольчої безпеки. Ми не можемо допустити, аби українці залишилися без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти від завтра будуть безкоштовно роздаватися людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій”, - розповів Шмигаль.

Деталі

Він зазначив, що сформовано перелік ключових соціальних продуктів від круп до зерна до консервів та олії.

"Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формуватиме перелік міст, куди цю продукцію треба доставити. Військові місцеві адміністрації подаватимуть заяви, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст”, - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Укрзалізниця закуповуватиме продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозитиме їх по регіонах.

"Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то будемо залучати міжнародні гуманітарні організації”, - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд виділив 18 млрд грн "Укрзалізниці" на реалізацію цього та інших завдань.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про максимальне спрощення всіх митних процедур.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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