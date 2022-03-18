Людям, які опинились у зоні бойових дій, будуть безкоштовно роздавати продукти - уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Держава з 19 березня буде безкоштовно роздавати продукти людям у містах, які вже в оточенні або на лінії бойових дій. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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“Питання продовольчої безпеки. Ми не можемо допустити, аби українці залишилися без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти від завтра будуть безкоштовно роздаватися людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій”, - розповів Шмигаль.
Деталі
Він зазначив, що сформовано перелік ключових соціальних продуктів від круп до зерна до консервів та олії.
"Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формуватиме перелік міст, куди цю продукцію треба доставити. Військові місцеві адміністрації подаватимуть заяви, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст”, - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що Укрзалізниця закуповуватиме продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозитиме їх по регіонах.
"Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то будемо залучати міжнародні гуманітарні організації”, - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що уряд виділив 18 млрд грн "Укрзалізниці" на реалізацію цього та інших завдань.
Доповнення
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про максимальне спрощення всіх митних процедур.