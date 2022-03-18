Людям, которые оказались в зоне боевых действий, будут бесплатно раздавать продукты - правительство

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Государство с 19 марта будет бесплатно раздавать продукты людям в городах, которые уже в окружении или на линии боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Вопросы продовольственной безопасности. Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты. Эти продукты от завтра будут бесплатно раздаваться людям в тех городах, которые уже оказались в окружении или находятся на линии боевых действий”, - рассказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что сформирован перечень ключевых социальных продуктов от круп до зерна, консервов и масла.

"Министерство развития общин и территорий в ежедневном режиме будет формировать перечень городов, куда эту продукцию надо доставить. Военные местные администрации будут подавать заявления, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов", - сказал Шмигаль.

Премьер отметил, что Укрзализныця будет закупать продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом будет развозить их по регионам.

"Относительно доставки во временно оккупированные населенные пункты, то будем привлекать международные гуманитарные организации", - сказал Шмигаль.

Он отметил, что правительство выделило 18 млрд грн "Укрзализныце" на реализацию этой и других задач.

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Кабинет министров Украины принял решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур.

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