Людям, которые оказались в зоне боевых действий, будут бесплатно раздавать продукты - правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Государство с 19 марта будет бесплатно раздавать продукты людям в городах, которые уже в окружении или на линии боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
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“Вопросы продовольственной безопасности. Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты. Эти продукты от завтра будут бесплатно раздаваться людям в тех городах, которые уже оказались в окружении или находятся на линии боевых действий”, - рассказал Шмыгаль.
Детали
Он отметил, что сформирован перечень ключевых социальных продуктов от круп до зерна, консервов и масла.
"Министерство развития общин и территорий в ежедневном режиме будет формировать перечень городов, куда эту продукцию надо доставить. Военные местные администрации будут подавать заявления, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов", - сказал Шмигаль.
Премьер отметил, что Укрзализныця будет закупать продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом будет развозить их по регионам.
"Относительно доставки во временно оккупированные населенные пункты, то будем привлекать международные гуманитарные организации", - сказал Шмигаль.
Он отметил, что правительство выделило 18 млрд грн "Укрзализныце" на реализацию этой и других задач.
Дополнения
Кабинет министров Украины принял решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур.