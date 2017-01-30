Титул "Міс Всесвіт" здобула представниця Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У конкурсі “Міс Всесвіт”, фінал якого проходив на Філіппінах, перемогла представниця Франції 24-річна Ірис Миттенар, передає УНН з посиланням на AFP.
Також, до трійки фіналістів увійшли представниці Гаїті і Колумбії 25-річна Ракель Пелисьє і 23-річна Андреа Товар.
Учасниці конкурсу виступали з серйозними заявами про світову політику. Вони говорили зокрема про глобалізацію і кризу біженців.
“У Франції ми прагнемо ще більше глобалізації, ніж маємо. Ми хочемо більшого спілкування з людьми, ніж у нас зараз є. Можливо, одного разу, щось і зміниться, але зараз ми виступаємо за відкриті кордони”, — сказала переможниця конкурсу.
Зазначимо, що представниця Франції перемогла в цьому конкурсі вперше з 1953 року.