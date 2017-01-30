Титул "Мисс Вселенная" получила представительница Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В конкурсе "Мисс Вселенная", финал которого проходил на Филиппинах, победила представительница Франции 24-летняя Ирис Миттенар, передает УНН со ссылкой на AFP.
Также, в тройку финалистов вошли представитель Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Нет в.
Участницы конкурса выступали с серьезными заявлениями о мировой политике. Они говорили частности о глобализации и кризисе беженцев.
"Во Франции мы хотим еще больше глобализации, чем имеем. Мы хотим большего общения с людьми, чем у нас сейчас есть. Возможно, однажды, что-то и изменится, но сейчас мы выступаем за открытые границы ", - сказала победительница конкурса.
Отметим, что представительница Франции победила в этом конкурсе впервые с 1953 года.