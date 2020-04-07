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Тисячі поправок до законопроекту про банки спрямовані на його блокування - Разумков

Тисячі поправок до законопроекту про банки спрямовані на його блокування - Разумков

Київ • УНН

 • 14768 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Більше 16 тисяч правок до законопроекту про банкаи спрямовані на його блокування. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"Я вважаю, що така кількість правок ... більше направлено на те, щоб затягнути цей процес. На жаль, я змушений про це говорити і це констатувати, це моя особиста думка. Однак я думаю, що більшість зі мною погодиться", - сказав Разумков.

Відзначимо, що в рамках обговорення законопроекту про банки, нардепи подали понад 16 тисяч правок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість правок до законопроекту про банки хочуть внести в Книгу рекордів України

Як повідомляв УНН раніше, в законопроект № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань функціонування банківської системи до другого читання народні депутати подали вже понад 16 тис. поправок.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу проект закону № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань функціонування банківської системи.

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