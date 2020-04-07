Тысячи поправок к законопроекту о банках направлены на его блокировку - Разумков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81177 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97145 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101716 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101058 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108816 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96768 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104227 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106338 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131315 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130398 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тысячи поправок к законопроекту о банках направлены на его блокировку - Разумков

Тысячи поправок к законопроекту о банках направлены на его блокировку - Разумков

Киев  •  УНН

 • 14763 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Больше 16 тысяч правок к законопроекту о банках направлены на его блокировку. Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Я считаю, что такое количество правок… больше направлено на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать, это мое личное мнение. Однако я думаю, что большинство со мной согласится", - сказал Разумков.

Отметим, что в рамках обсуждения законопроекта о банках, нардепы подали более 16 тысяч правок.

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Как сообщал УНН ранее, в законопроект № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы ко второму чтению народные депутаты подали уже более 16 тыс. поправок.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

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