Тищенко заявив, за яких умов "Велюр" готовий заплатити штраф
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. “Велюр” готовий заплатити штраф, якщо ресторан дійсно порушив закон. Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану оплатить штраф в цю ж секунду. Про це на своїй сторінці у Facebook народний депутат і власник ресторану Микола Тищенко, передає УНН.
“Хочу вам офіційно заявити, „Велюр“ готовий заплатити штраф, якщо ресторан дійсно порушив закон. Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану оплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю”, — написав Тищенко.
Також нардеп додав, що, як громадянин України, своїми руками буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину.
“Подробиці пізніше”, — написав Тищенко.
Нагадаємо, столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка після того, як у мережі з’явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину.
Так, на момент візиту правоохоронців, у ресторані відвідувачів не було.
Пізніше у фракції “Слуга народу” заявили, що перевіряють інформацію щодо роботи під час карантину ресторану “Велюр” депутата Миколи Тищенка.