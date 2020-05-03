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Тищенко заявил, при каких условиях "Велюр" готов заплатить штраф

Киев • УНН

 • 23819 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду. Об этом на своей странице в Facebook народный депутат и владелец ресторана Николай Тищенко, передает УНН.

Тищенко заявил, при каких условиях "Велюр" готов заплатить штраф

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую", - написал Тищенко.

Также нардеп добавил, что, как гражданин Украины, своими руками будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

"Подробности позже", - написал Тищенко.

Напомним, столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.

Так, на момент визита правоохранителей, в ресторане посетителей не было.

Позже во фракции "Слуга народа" заявили, что проверяют информацию о работе во время карантина ресторана "Велюр" депутата Николая Тищенко.

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