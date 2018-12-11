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Time назвало "Людину 2018 року": в списку опинився Бабченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Американське видання Time у вівторок оголосило Джамала Хашкаджі та інших журналістів "Людиною року" за версією журналу в 2018 році, передає УНН.

Time назвало "Людину 2018 року": в списку опинився Бабченко

Так, на обкладинці видання - Джамал Хашкаджі, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії, відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда.

2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, і відтоді не виходив на зв’язок. Вважається, що він був убитий за наказом наслідного принца Саудівської Аравії, а його смерть спричинила міжнародний резонанс і перевірку саудівського режиму.

Видання згадало багатьох журналістів з усього світу, зокрема чотирьох журналістів, вбитих під час масової стрілянини у штаті Меріленд в липні цього року та засуджених у М'янмі журналістів Reuters.

Згадали і про журналіста Аркадія Бабченка.

"Бабченко провів роки в якості російського військового кореспондента, приїхавши в Київ у 2017 році після того, як його критика Кремля призвела до погроз проти нього. Минулої весни, коли українська спецслужба попередила про змову з метою його вбивства, він фальсифікував свою власну смерть в ході спецоперації, покликаної спіймати замовників вбивства - спірний крок в світі журналістики", - написали про нього у Time.

Зазначимо, на премію було номіновано Володимира Путіна, Дональда Трампа та дружину британського принца Меган Маркл.

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