Time назвало "Людину 2018 року": в списку опинився Бабченко

Так, на обкладинці видання - Джамал Хашкаджі, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії, відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда.



2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, і відтоді не виходив на зв’язок. Вважається, що він був убитий за наказом наслідного принца Саудівської Аравії, а його смерть спричинила міжнародний резонанс і перевірку саудівського режиму.



Видання згадало багатьох журналістів з усього світу, зокрема чотирьох журналістів, вбитих під час масової стрілянини у штаті Меріленд в липні цього року та засуджених у М'янмі журналістів Reuters.



Згадали і про журналіста Аркадія Бабченка.



"Бабченко провів роки в якості російського військового кореспондента, приїхавши в Київ у 2017 році після того, як його критика Кремля призвела до погроз проти нього. Минулої весни, коли українська спецслужба попередила про змову з метою його вбивства, він фальсифікував свою власну смерть в ході спецоперації, покликаної спіймати замовників вбивства - спірний крок в світі журналістики", - написали про нього у Time.



Зазначимо, на премію було номіновано Володимира Путіна, Дональда Трампа та дружину британського принца Меган Маркл.