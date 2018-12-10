Путін, Трамп і Меган Маркл: Time назвав претендентів на звання "Людина року"

Так, за останні декілька років до списку претендентів потрапляли рух #MeToo, Гіларі Клінтон, генеральний директор Amazon Джефф Безос, президент Китаю Сі Цзінпін, активісти Black Lives Matter, вчені CRISPR та Бейонсе.

Ось 10 фіналістів цього року, за вибором редакторів TIME:

Дональд Трамп

45-й президент США та Людина 2016 року за версією TIME відзначив свій другий рік роботи на посаді, пройшовши через кризи, в яких брали участь і він, і його співробітники, пише видання.

Розділені сім’ї

Цього року на кордоні США було розділено понад 2 тисячі сімей через політику адміністрації Трампа, спрямовану на запобігання нелегальної імміграції.

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін переміг на виборах в країні у березні цього року, продовживши свій термін ще на шість років на тлі розслідування щодо участі Росії в президентських виборах у США 2016 року, отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії та посилення напруженості з Україною, наголошує видання.

Роберт Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер продовжує розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році, а також щодо ключових фігур, які брали участь у виборчій кампанії та адміністрації Трампа у тому ж році.

Райан Куглер

32-річний режисер Райан Куглер створив феноменально успішний фільм за коміксами Marvel “Чорна Пантера”.

Крістін Блейзі Форд

Професор психології з Каліфорнії, 52-річна Крістін Форд, стала символом тих, хто пережив сексуальний напад, коли у вересні цього року виступила перед сенатом США із заявою проти тодішнього домінанта на роль очільника Верховного суду і тепер судді Бретта Кавано.

Джамал Хашоґджі

Журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, і відтоді не виходив на зв’язок. Вважається, що він був убитий за наказом наслідного Принца Саудівської Аравії, а його смерть спричинила міжнародний резонанс і перевірку саудівського режиму.

Активісти “Маршу за життя”

Після того як 17 людей загинули на День святого Валентина під час масової стрілянини в середній школі Марджорі Стоунман Дуглас в Паркладі, штат Флорида, студенти зі школи організували рух #NeverAgain та провели демонстрації “Маршу за наші життя” в Америці, проводячи кампанію за реформи контролю за озброєнням для запобігання подібних трагедій.

Мун Чже Ін

З тих пір, як в лютому сестра Кім Чен Ина взяла участь в зимових Олімпійських іграх в Пхеньяні, президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрівся зі своїм північним колегою на трьох історичних самітах, присвячених майбутньому Корейського півострова в цьому році, а також виступив посередником знаменної зустрічі Кіма і президента США Дональда Трампа.

Меган Маркл

У травні колишня голлівудська акторка і активістка Меган Маркл обміняла свої ролі на королівський титул, коли вийшла заміж за британського принца Гаррі на радість фанатам з всієї Британії і ще мільйонам людей з усього світу.

Фіналіст “Людини року” буде представлений вранці у вівторок, 11 грудня, о 7 годині ранку за місцевим часом, пише видання.

Як повідомляв УНН, раніше американський журнал Time опублікував свій традиційний список 100 найвпливовіших людей світу за минулий рік.