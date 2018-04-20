Названо 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Американський журнал Time опублікував свій традиційний список 100 найвпливовіших людей світу за минулий рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.
Так, у категорію “Лідери” цього року потрапили такі персони як президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін, лідер КНДР Кім Чен Ин, президент Франції Еммануель Макрон, президент Філіппін Родріго Дутерте принц Гаррі, його наречена Меган Маркл, головний виконавчий дизайнер Microsoft Сатья Наделла та інші. Що цікаво, вперше за останні роки в цій категорії відсутній президент Росії Володимир Путін.
У категорії “Митці” найвпливовішими стали кіноактори Ніколь Кідман, Х’ю Джекман, Галь Гадот, режисер Гільєрмо дель Торо, телеведучий Джиммі Кіммел, а також 14-річна актриса Міллі Боббі Браун та інші.
У списку “Ікон” варто відзначити таких зірок як Дженніфер Лопес, Ріанна, співачка Кеша та інші.
У категорію “Титани” увійшли тенісист Роджер Федерер, телеведуча Опра Уінфрі, мільярдер Ілон Маск та інші.
Ще одна категорія “Новаторів” цього року наповнилась такими особами як актриса Тіффані Хеддіш, реп-співачка Cardi B, сноубордистка Хлоя Кім та інші.
Нагадаємо, 5 грудня 2017 року, американський журнал Time повідомив про результати онлайн-голосування своїх читачів, яким було запропоновано назвати “Людини року” — 2017. За підсумками онлайн-голосування читачів журналу Time “Людиною року-2017” став наслідний принц Саудівської Аравії 32 річний Мухаммед бен Салман Аль Сауд.