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Названы 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Киев • УНН

 • 26676 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Американский журнал Time опубликовал свой традиционный список 100 самых влиятельных людей мира за прошлый год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

Названы 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Так, в категорию “Лидеры” в этом году попали такие персоны как президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Филиппин Родриго Дутерте принц Гарри, его невеста Меган Маркл, главный исполнительный дизайнер Microsoft Сатья Наделла и другие. Что интересно, впервые за последние годы в этой категории отсутствует президент России Владимир Путин.

В категории “Художники” влиятельными стали киноактеры Николь Кидман, Хью Джекман, Галь Гадот, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел, а также 14-летняя актриса Милли Бобби Браун и другие.

В списке “Икон” стоит отметить таких звезд как Дженнифер Лопес, Рианна, певица Кеша и другие.

В категорию “Титаны” вошли теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри, миллиардер Маск и другие.

Ещё одна категория “Новаторов” в этом году пополнилась такими лицами как актриса Тиффани Хеддиш, рэп-певица Cardi B, сноубордистка Хлоя Ким и другие.

Напомним, 5 декабря 2017 года, американский журнал Time сообщил о результатах онлайн-голосования своих читателей, которым было предложено назвать “Человека года” — 2017 По итогам онлайн-голосования читателей журнала Time “Человеком года-2017” стал наследный принц Саудовской Аравии 32 летний Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

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