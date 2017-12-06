Читачі Time обрали "Людини року"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У вівторок, 5 грудня, американський журнал Time повідомив про результати онлайн-голосування своїх читачів, яким було запропоновано назвати "Людини року" - 2017. За підсумками онлайн-голосування читачів журналу Time "Людиною року-2017" став наслідний принц Саудівської Аравії 32 річний Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Time.
За принца проголосували 24% читачів. На другому місці з великим відставанням (6%) виявилися учасники кампанії MeToo ("Я теж") - користувачі соцмереж, які розповіли, як вони стали жертвами домагань.
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Третє місце (5%) розділили гравець в американський футбол Колін Капернік, спецпрокурор США по "справі Росії" Роберт Мюллер і "Мрійники" - молоді люди, яких привезли в США нелегально батьки.
Такі політики, як Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Володимир Путін і папа римський Франциск отримали по 3%.
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Переможця рейтингу і володаря звання "Людина року" видання оголосить сьогодні, 6 грудня.
"Людина року" за версією журналу Time визначається щорічно з 1927 року. Аж до 1950-го лауреатами ставали конкретні особистості, проте пізніше звання отримували і абстрактні персонажі.