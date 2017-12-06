Читачі Time обрали "Людини року"

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У вівторок, 5 грудня, американський журнал Time повідомив про результати онлайн-голосування своїх читачів, яким було запропоновано назвати "Людини року" - 2017. За підсумками онлайн-голосування читачів журналу Time "Людиною року-2017" став наслідний принц Саудівської Аравії 32 річний Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Time.