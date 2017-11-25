Журнал Time спростував слова Трампа про пропозицію стати "Людиною року"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Американський журнал Time спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що йому пропонували стати "Людиною року". Про це журнал повідомив у своєму Тwitter, передає УНН.
"Президент некоректно розуміє, яким чином ми вибираємо "Людини року". Time не коментує свій вибір до публікації, яка відбудеться 6 грудня ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Дональд Трамп написав в твіттері, що відмовився знову стати "Людиною року" за версією журналу Time.
За словами Трампа, журнал подзвонив йому, щоб сказати, що його, ймовірно, назвуть "Людиною року", як і в минулому році.