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Журнал Time спростував слова Трампа про пропозицію стати "Людиною року"

Журнал Time спростував слова Трампа про пропозицію стати "Людиною року"

Київ • УНН

 • 11671 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Американський журнал Time спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що йому пропонували стати "Людиною року". Про це журнал повідомив у своєму Тwitter, передає УНН.

"Президент некоректно розуміє, яким чином ми вибираємо "Людини року". Time не коментує свій вибір до публікації, яка відбудеться 6 грудня ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дональд Трамп написав в твіттері, що відмовився знову стати "Людиною року" за версією журналу Time.

За словами Трампа, журнал подзвонив йому, щоб сказати, що його, ймовірно, назвуть "Людиною року", як і в минулому році.

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