Журнал Time опроверг слова Трампа о предложении стать "Человеком года"

"Президент некорректно понимает, каким образом мы выбираем "Человека года". Time не комментирует свой выбор публикации, которая состоится 6 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп написал в твиттере, что отказался снова стать "Человеком года" по версии журнала Time.

По словам Трампа, журнал позвонил ему, чтобы сказать, что его, вероятно, назовут "Человеком года", как и в прошлом году.