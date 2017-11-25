Журнал Time опроверг слова Трампа о предложении стать "Человеком года"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Американский журнал Time опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему предлагали стать "Человеком года". Об этом журнал сообщил в своем Тwitter , передает УНН.
"Президент некорректно понимает, каким образом мы выбираем "Человека года". Time не комментирует свой выбор публикации, которая состоится 6 декабря", - говорится в сообщении.
Напомним, Дональд Трамп написал в твиттере, что отказался снова стать "Человеком года" по версии журнала Time.
По словам Трампа, журнал позвонил ему, чтобы сказать, что его, вероятно, назовут "Человеком года", как и в прошлом году.