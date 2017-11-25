Журнал Time опроверг слова Трампа о предложении стать "Человеком года"

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13193 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27228 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34716 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34284 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100061 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87596 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97184 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124384 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115892 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Журнал Time опроверг слова Трампа о предложении стать "Человеком года"

Журнал Time опроверг слова Трампа о предложении стать "Человеком года"

Киев  •  УНН

 • 11659 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Американский журнал Time опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему предлагали стать "Человеком года". Об этом журнал сообщил в своем Тwitter , передает УНН.

"Президент некорректно понимает, каким образом мы выбираем "Человека года". Time не комментирует свой выбор публикации, которая состоится 6 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп написал в твиттере, что отказался снова стать "Человеком года" по версии журнала Time.

По словам Трампа, журнал позвонил ему, чтобы сказать, что его, вероятно, назовут "Человеком года", как и в прошлом году.

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