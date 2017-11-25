Трамп відмовився від звання "Людина року" за версію Time

"З Time повідомили, що можливо назвуть мене "Людиною року", як і минулого році, але мені доведеться дати інтерв'ю і погодитися на велику фотосессію. Я відповів, що це, можливо, мені не підходить, і відмовився. В будь якому випадку Дякую!" - написав американський лідер.

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Нагадаємо, За версією американського журналу Time, у 2016 році Людиною року став обраний президент США Дональд Трамп.