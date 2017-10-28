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Барак Обама стане присяжним

Барак Обама стане присяжним

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Колишнього президента США Барака Обаму покликали стати членом суду присяжних, передає УНН з посиланням на Time.

Головний суддя округу Кук, штат Іллінойс, Тім Еванс заявив, що Барак Обама має обійняти посаду члена жюрі присяжних наступного місяця, повідомляють ЗМІ.

За словами Т.Еванса, також будуть прийняті відповідні регулювання стосовно забезпечення безпеки екс-президента.

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"Звичайно ми переконаємось, що колишнього президента буде знаряджено всіма засобами безпеки. Його безпека буде найголовнішою для нас", - заявив він журналістам.

Присяжні в окрузі Кука отримують 17,20 доларів США за день служби, за даними суду. Дата або місцезнаходження очікуваного суду присяжних за участю Барака Обами не були оголошені.

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