Трамп отказался от звания "Человек года" по версии Time

"С Time сообщили, что возможно назовут меня "Человеком года", как и в прошлом году, но мне придется дать интервью и согласиться на большую фотосессию. Я ответил, что это, возможно, мне не подходит, и отказался. В любом случае Спасибо! " - написал американский лидер.

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Напомним, по версии американского журнала Time, в 2016 году Человеком года стал избранный президент США Дональд Трамп.