TIME оголосив шорт-лист претендентів на звання "Людина року"

З 1927 року TIME визначає "Людину року", віддаючи це звання людині або групі людей, які найбільше вплинули на новини за останній рік, на краще чи на гірше.

В останні роки в список "Людина року" входили Хілларі Клінтон, генеральний директор Facebook Марк Цукерберг, президент Росії Володимир Путін, активісти Black Lives Matter, вчені CRISPR і Beyoncé.

В цьому році в десятку фіналістів потрапили:

Джефф Безос

У цьому році генеральний директор Amazon став найбагатшою людиною в світі і продовжує розширювати масштаби своєї імперії роздрібної торгівлі.

Рух "Мрійники"





Мрійники - тисячі нелегальних іммігрантів, привезених в США своїми батьками, коли вони були дітьми, стикнуться з невизначеним майбутнім, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить слідувати планам щодо припинення програми часів Обами "Відкладені заходи щодо дітей-іммігрантів".

Петті Дженкінс

Цього року режисер фільму "Диво-жінка" (Wonder Woman) побив численні рекорди щодо касових зборів. Після того, як вона стала першою жінкою, яка набрала більше 100 мільйонів доларів касових зборів за одні вихідні, вона підписала контракт на довгоочікувану другу частину франшизи.

Кім Чен Ин

Північнокорейський лідер знову порушив тему загрози ядерної війни в американських умах, проводячи нові й нові випробування міжконтинентальних балістичних ракет і обмінюючись погрозами та образами з президентом Трампом, який охрестив його "ракетною людиною".

Колін Капернік

Колишній квотербек Сан-Франциско в минулому році не зміг знайти підтримки у НФЛ після початку національного протесту проти расизму і жорстокості поліції, коли встав на коліна під час виконання державного гімну. Проте, протест розрісся в цьому році, коли сотні гравців НФЛ встали на коліна під час гімну після критики з боку президента Трампа.

Рух "#MeToo"

Рух, спрямований на те, щоб пролити світло на поширеність сексуальних домагань і нападів, стартував після звинувачень проти продюсера Харві Вайнштейна і десятків інших іменитих чоловіків в Голлівуді, засобах масової інформації, бізнесі і політиці.

Роберт Мюллер

Будучи призначеним спеціальним прокурором після звільнення з посади директора ФБР Джеймса Комі, Мюллер висунув обвинувачення проти чотирьох осіб, розслідуючи потенційну участь кампанії Трампа в спробах Росії вплинути на президентські вибори 2016 року.

Мухаммед ібн Салман Аль Сауд

32-річний наслідний принц, син короля Салмана, недавно пішов на радикальні круті заходи щодо бізнесменів і членів королівської сім'ї, обвинувачених в корупції, - чистку, яку багато хто оцінив як крок до консолідації влади.

Дональд Трамп

Президент Трамп, який був названий "Людиною року" в 2016 році, провів свій перший рік в Овальному кабінеті, намагаючись "ліквідувати" роботу адміністрації Обами - від медичного обслуговування до імміграційної політики, від екологічного законодавства до податкової реформи, супроводжуючи це все повідомленнями в Twitter.

Сі Цзіньпін

Президент Китаю на другому п'ятирічному терміні, який він отримав в цьому році, потрапив до конституції Комуністичної партії, домігся нових повноважень і зміцнив свій статус наймогутнішої лідера країни протягом десятиліть.

Людину року-2017 за версією журналу TIME оголосять у середу.