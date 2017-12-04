TIME объявил шорт-лист претендентов на звание "Человек года"

С 1927 года TIME определяет "Человека года", отдавая это звание человеку или группе людей, оказавших наибольшее влияние на новости за последний год, к лучшему или к худшему.

В последние годы в список "Человек года" входили Хиллари Клинтон, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, президент России Владимир Путин, активисты Black Lives Matter, ученые CRISPR и Beyoncé.

В этом году в десятку финалистов попали:

Джефф Безос

В этом году генеральный директор Amazon стал самым богатым человеком в мире и продолжает расширять масштабы своей империи розничной торговли.

Движение "Мечтатели"





Мечтатели - тысячи нелегальных иммигрантов, привезенных в США своими родителями, когда они были детьми, столкнутся с неопределенным будущим, если администрация президента США Дональда Трампа продолжит следовать планам о прекращении программы времен Обамы "Отложенные мероприятия в отношении детей-иммигрантов".

Пэтти Дженкинс

В этом году режиссер фильма "Чудо-женщина" (Wonder Woman) побил многочисленные рекорды по кассовым зборам. После того, как она стала первой женщиной, которая набрала больше 100 миллионов долларов кассовых сборов за одни выходные, она подписала контракт на долгожданную вторую часть франшизы.

Ким Чен Ын

Северокорейский лидер снова поднял тему угрозы ядерной войны в американских умах, проводя все новые и новые испытания межконтинентальных баллистических ракет и обмениваясь угрозами и оскорблениями с президентом Трампом, который окрестил его "ракетным человеком".

Колин Каперник

Бывший квотербек Сан-Франциско в прошлом году не смог найти поддержки в НФЛ после начала национального протеста против расизма и жестокости полиции, когда встал на колени во время исполнения государственного гимна. Однако, протест разросся в этом году, когда сотни игроков НФЛ встали на колени во время гимна после критики со стороны президента Трампа.

Движение "#MeToo"

Движение, направленное на то, чтобы пролить свет на распространенность сексуальных домогательств и нападений, стартовал после обвинений против продюсера Харви Вайнштейна и десятков других именитых мужчин в Голливуде, средствах массовой информации, бизнесе и политике.

Роберт Мюллер

Будучи назначенным специальным прокурором после увольнения с должности директора ФБР Джеймса Коми, Мюллер выдвинул обвинения против четырех человек, расследуя потенциальное участие кампании Трампа в попытках России повлиять на президентские выборы 2016 года.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

32-летний наследный принц, сын короля Салмана, недавно пошел на радикальные жесткие меры в отношении бизнесменов и членов королевской семьи, обвиняемых в коррупции, - чистку, которую многие оценили как шаг к консолидации власти.

Дональд Трамп

Президент Трамп, который был назван "Человеком года" в 2016 году, провел свой первый год в Овальном кабинете, пытаясь "ликвидировать" работу администрации Обамы - от медицинского обслуживания до иммиграционной политики, от экологического законодательства до налоговой реформы, сопровождая это все сообщениями в Twitter.

Си Цзиньпин

Президент Китая на втором пятилетнем сроке, который он получил в этом году, попал в конституцию Коммунистической партии, добился новых полномочий и укрепил свой статус самого мощного лидера страны на протяжении десятилетий.

Человека года-2017 по версии журнала TIME объявят в среду.