TIME объявил шорт-лист претендентов на звание "Человек года"

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4197 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16815 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96777 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109589 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130009 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106349 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108015 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113207 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123199 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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TIME объявил шорт-лист претендентов на звание "Человек года"

TIME объявил шорт-лист претендентов на звание "Человек года"

Киев  •  УНН

 • 14791 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Шорт-лист кандидатов на звание "Человек года" в 2017 году по версии журнала TIME был обнародован в понедельник в США, передает УНН.

С 1927 года TIME определяет "Человека года", отдавая это звание человеку или группе людей, оказавших наибольшее влияние на новости за последний год, к лучшему или к худшему.

В последние годы в список "Человек года" входили Хиллари Клинтон, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, президент России Владимир Путин, активисты Black Lives Matter, ученые CRISPR и Beyoncé.

В этом году в десятку финалистов попали:

Джефф Безос

В этом году генеральный директор Amazon стал самым богатым человеком в мире и продолжает расширять масштабы своей империи розничной торговли.

Движение "Мечтатели"


Мечтатели - тысячи нелегальных иммигрантов, привезенных в США своими родителями, когда они были детьми, столкнутся с неопределенным будущим, если администрация президента США Дональда Трампа продолжит следовать планам о прекращении программы времен Обамы "Отложенные мероприятия в отношении детей-иммигрантов".

Пэтти Дженкинс

В этом году режиссер фильма "Чудо-женщина" (Wonder Woman) побил многочисленные рекорды по кассовым зборам. После того, как она стала первой женщиной, которая набрала больше 100 миллионов долларов кассовых сборов за одни выходные, она подписала контракт на долгожданную вторую часть франшизы.

Ким Чен Ын

Северокорейский лидер снова поднял тему угрозы ядерной войны в американских умах, проводя все новые и новые испытания межконтинентальных баллистических ракет и обмениваясь угрозами и оскорблениями с президентом Трампом, который окрестил его "ракетным человеком".

Колин Каперник

Бывший квотербек Сан-Франциско в прошлом году не смог найти поддержки в НФЛ после начала национального протеста против расизма и жестокости полиции, когда встал на колени во время исполнения государственного гимна. Однако, протест разросся в этом году, когда сотни игроков НФЛ встали на колени во время гимна после критики со стороны президента Трампа.

Движение "#MeToo"

Движение, направленное на то, чтобы пролить свет на распространенность сексуальных домогательств и нападений, стартовал после обвинений против продюсера Харви Вайнштейна и десятков других именитых мужчин в Голливуде, средствах массовой информации, бизнесе и политике.

Роберт Мюллер

Будучи назначенным специальным прокурором после увольнения с должности директора ФБР Джеймса Коми, Мюллер выдвинул обвинения против четырех человек, расследуя потенциальное участие кампании Трампа в попытках России повлиять на президентские выборы 2016 года.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

32-летний наследный принц, сын короля Салмана, недавно пошел на радикальные жесткие меры в отношении бизнесменов и членов королевской семьи, обвиняемых в коррупции, - чистку, которую многие оценили как шаг к консолидации власти.

Дональд Трамп

Президент Трамп, который был назван "Человеком года" в 2016 году, провел свой первый год в Овальном кабинете, пытаясь "ликвидировать" работу администрации Обамы - от медицинского обслуживания до иммиграционной политики, от экологического законодательства до налоговой реформы, сопровождая это все сообщениями в Twitter.

Си Цзиньпин

Президент Китая на втором пятилетнем сроке, который он получил в этом году, попал в конституцию Коммунистической партии, добился новых полномочий и укрепил свой статус самого мощного лидера страны на протяжении десятилетий.

Человека года-2017 по версии журнала TIME объявят в среду.

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