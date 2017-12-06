Читатели Time выбрали "Человека года"

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 60211 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 38216 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105202 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106778 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123890 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104917 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106982 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113011 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117332 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123147 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Читатели Time выбрали "Человека года"

Читатели Time выбрали "Человека года"

Киев  •  УНН

 • 15625 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во вторник, 5 декабря, американский журнал Time сообщил о результатах онлайн-голосования своих читателей, которым было предложено назвать "Человека года" - 2017 По итогам онлайн-голосования читателей журнала Time "Человеком года-2017" стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Time.

За принца проголосовали 24% читателей. На втором месте с большим отставанием (6%) оказались участники кампании MeToo ( "Я тоже") - пользователи соцсетей, которые рассказали, как они стали жертвами домогательств.

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Третье место (5%) разделили игрок в американский футбол Колин Каперник, спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер и "Мечтатели" - молодые люди, которых привезли в США нелегально родители.

Такие политики, как Эммануэль Макрона Ангела Меркель, Владимир Путин и папа римский Франциск получили по 3%.

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Победителя рейтинга и обладателя звания "Человек года"  издание объявит сегодня, 6 декабря.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. До 1950 лауреатами становились конкретные личности, однако позже звание получали и абстрактные персонажи.

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