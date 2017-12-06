Читатели Time выбрали "Человека года"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во вторник, 5 декабря, американский журнал Time сообщил о результатах онлайн-голосования своих читателей, которым было предложено назвать "Человека года" - 2017 По итогам онлайн-голосования читателей журнала Time "Человеком года-2017" стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Time.
За принца проголосовали 24% читателей. На втором месте с большим отставанием (6%) оказались участники кампании MeToo ( "Я тоже") - пользователи соцсетей, которые рассказали, как они стали жертвами домогательств.
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Третье место (5%) разделили игрок в американский футбол Колин Каперник, спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер и "Мечтатели" - молодые люди, которых привезли в США нелегально родители.
Такие политики, как Эммануэль Макрона Ангела Меркель, Владимир Путин и папа римский Франциск получили по 3%.
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Победителя рейтинга и обладателя звания "Человек года" издание объявит сегодня, 6 декабря.
"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. До 1950 лауреатами становились конкретные личности, однако позже звание получали и абстрактные персонажи.