Путин, Трамп и Меган Маркл: Time назвал претендентов на звание "Человек года"

Так, за последние несколько лет в список претендентов попадали движение #MeToo, Хиллари Клинтон, генеральный директор Amazon Джефф Безос, президент Китая Си Цзинпин, активисты Black Lives Matter, ученые CRISPR и Бейонсе.

Вот 10 финалистов этого года, по выбору редакторов TIME:

Дональд Трамп

45-й президент США и Человек 2016 года по версии TIME отметил свой второй год работы в должности, пройдя через кризисы, в которых принимали участие и он, и его сотрудники, пишет издание.

Разделенные семьи

В этом году на границе США было разделено более 2000 семей из-за политики администрации Трампа, направленной на предотвращение нелегальной иммиграции.

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин победил на выборах в стране в марте этого года, продолжив свой срок еще на шесть лет на фоне расследования относительно участия России в президентских выборах в США 2016 года, отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и усиления напряженности с Украиной, отмечает издание.

Роберт Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследование относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, а также относительно ключевых фигур, которые участвовали в избирательной кампании и администрации Трампа в том же году.

Райан Куглер

32-летний режиссер Райан Куглер создал феноменально успешный фильм по комиксам Marvel "Черная Пантера".

Кристин Блейз Форд

Профессор психологии из Калифорнии, 52-летняя Кристин Форд, стала символом тех, кто пережил сексуальное нападение, когда в сентябре этого года выступила перед Сенатом США с заявлением против тогдашнего доминанта на роль главы Верховного суда и теперь судьи Бретта Кавано.

Джамал Хашоґджи

Журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Хашоґджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. 2 октября стало известно, что Хашоґджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, и с тех пор не выходил на связь. Считается, что он был убит по приказу наследного Принца Саудовской Аравии, а его смерть вызвала международный резонанс и проверку саудовского режима.

Активисты "Марша за жизнь"

После того как 17 человек погибли на День святого Валентина во время массовой стрельбы в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Парклади, штат Флорида, студенты из школы организовали движение #NeverAgain и провели демонстрации "Марша за наши жизни" в Америке, проводя кампанию за реформы контроля за вооружением для предотвращения подобных трагедий.

Мун Чжэ Ин

С тех пор, как в феврале сестра Ким Чен Ына приняла участие в зимних Олимпийских играх в Пхеньяне, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился со своим северным коллегой на трех исторических саммитах, посвященных будущему Корейского полуострова в этом году, а также выступил посредником знаменательной встречи Кима и президента США Дональда Трампа.

Меган Маркл

В мае бывшая голливудская актриса и активистка Меган Маркл обменяла свои роли на королевский титул, когда вышла замуж за британского принца Гарри на радость фанатам с всей Британии и еще миллионам людей по всему миру.

Финалист "Человека года" будет представлен утром во вторник, 11 декабря, в 7:00 утра по местному времени, пишет издание.

Как сообщал УНН, ранее американский журнал Time опубликовал свой традиционный список 100 самых влиятельных людей мира за прошлый год.