Тіла трьох загиблих людей виявили на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 15 листопада. УНН. Вчора, 14 листопада, в Івано-Франківській області було виявлено тіла трьох померлих людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління НС Івано-Франківської ОДА.
У с. Пістинь Косівського району позаду будівлі “Укрпошти” виявлено труп гр. 1961 р.н., жителя с. Долиняни Рогатинського району.
В м. Калуш по вул. Хіміків в кооперативному масиві “Солянка” в гаражі № 7 в автомобілі виявлено тіло гр. 1995 р.н., жителя м. Калуш.
Також до Коломийської ЦРЛ на приймальний покій лікарні доставлено тіло гр. 1967 р.н., жителя с. Молодилів.
Наразі причини смертей встановлюються, тіла направлено на судово-медичну експертизу.