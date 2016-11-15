Тела трех погибших людей обнаружили на Прикарпатье
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вчера, 14 ноября, в Ивано-Франковской области были обнаружены тела трех погибших людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления ЧС Ивано-Франковской ОГА.
В с. Пистинь Косовского района позади здания "Укрпочты" обнаружен труп гр. 1961 г.р., жителя с. Долиняне Рогатинского района.
В г. Калуш по ул. Химиков в кооперативном массиве "Солянка" в гараже № 7 в автомобиле обнаружено тело гр. 1995 г.р., жителя г. Калуш.
Также в Коломыйской ЦРБ на приемный покой больницы доставлено тело гр. 1967 г.р., жителя с. Молодилов.
Причины смертей устанавливаются, тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.