Ті, хто мав перевіряти доброчесність суддів, самі опинилися під сумнівом: ТСК допитала керівника DEJURE Жернакова

Під час вчорашнього засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради парламентарі допитали керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова. Інтерес до засідання був підсилений публічними заявами кількох колишніх членів Громадської ради доброчесності (ГРД), які стверджують, що Жернаков та пов’язані з ним структури могли впливати на формування складу ГРД, а також використовувати донорські кошти непрозоро. Сам Жернаков ці звинувачення відкидає, але і пояснень уникає, повідомляє УНН.

Засідання ТСК супроводжувалося жвавими дискусіями, підвищенням емоцій та низкою взаємних звинувачень.

Колишні члени ГРД заявили, що нібито існували завчасно сформовані списки кандидатів до нового складу ГРД, а керівник фундації DEJURE міг мати безпосередній вплив на процес добору членів Ради. Окрім того повідомлялося, що фінансування діяльності ГРД відбувалося непрозоро, а частина грантових коштів могла використовуватися з порушеннями.

Ці твердження стали причиною виклику Жернакова на допит до парламентської ТСК. Сам він прибув лише з другої спроби, після того як до нього завітала поліція для примусового приводу.

Колишня суддя Інна Отрош вважає поведінку Жернакова "маніпулятивною" та зазначила, що замість прямих відповідей він переходив до емоційних заяв і контратак.

Жернаков наполягав, що комісія нібито не має мандату для його допиту, оскільки фундація DEJURE не фінансується з держбюджету та є незалежною громадською організацією. У ТСК відповіли, що досліджують питання впливу на формування ГРД, яка є безпосереднім елементом судової інфраструктури, оскільки оцінює доброчесність суддів та фактично є фільтром.

Депутат Максим Бужанський звернув увагу на те, що Жернаков як ФОП отримував виплати від фундації, якою керує. На запитання, чи виплачував він кошти "сам собі", Жернаков відповів, що не памʼятає, але вважає, що будь-яка робота має бути оплачуваною.

Також він підтвердив, що окремі члени ГРД отримували фінансування від фундації "за якісно виконану роботу". За словами Бужанського, Жернаков контролює в ГРД 13 з 19 членів, тобто абсолютну більшість.

Парламентарів зацікавило, за яку саме діяльність проводилися ці виплати та чи не створює це ризиків конфлікту інтересів, адже члени ГРД є суб’єктами Закону "Про запобігання корупції".

Експерти зазначають, що Громадська рада доброчесності - не просто громадська організація, а визначений законом елемент системи добору суддів, який має вплив на проходження кандидатами оцінювання. Відповідно до законодавства, члени ГРД підпадають під дію антикорупційних вимог, зокрема щодо отримання винагород та запобігання конфлікту інтересів. Відповідно, якщо організація, очолювана нинішнім або колишнім членом ГРД, фінансує інших членів Ради, це потребує окремої оцінки правоохоронних органів.

На засідання були запрошені представники європейських посольств, донори, що підтримують проєкти фундації DEJURE. Спостерігачі припускають, що почуті на засіданні заяви можуть викликати в них додаткові запитання щодо практик управління коштами та діяльності організації.

Максим Бужанський підсумував виступ Жернакова як суперечливий і заявив, що отримані відповіді лише збільшили кількість питань щодо прозорості фінансових операцій.

При цьому він іронічно зауважив, що суддям варто було б застосовувати логіку, озвучену Жернаковим, у власному оцінюванні.

ТСК продовжує дослідження заявлених обставин. Комісія не оголосила проміжних висновків, проте окремі депутати наголошують, що питання можливого впливу громадських організацій на органи добору суддів має бути розглянуте комплексно.

Поки що допит став лише одним епізодом у ширшій дискусії про прозорість роботи громадського сектору, роль донорів та стандарти доброчесності у процесах судової та правоохоронних реформ. Водночас наголошується, що, по перше, доброчесність як критерій має бути чітко визначеним, по друге, ті хто перевіряють доброчесність самі мають відповідати таким критеріям, що, власне, сумнівно.

Раніше ТСК допитала колишніх членів ГРД, які опублікували статтю про ймовірне ручне формування Ради доброчесності з боку керівника DEJURE Михайла Жернакова.