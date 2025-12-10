Ті, хто мав перевіряти доброчесність суддів, самі опинилися під сумнівом: ТСК допитала керівника DEJURE Жернакова

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
08:28 • 3154 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 17847 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 33671 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 34593 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 28090 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 56324 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 39824 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27418 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31587 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 44692 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
99%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН10 грудня, 01:39 • 5364 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 8496 перегляди
Папа Римський Лев XIV розкритикував заяви Трампа про занепад Європи10 грудня, 02:42 • 3540 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 15604 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 10234 перегляди
Публікації
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 15928 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 56276 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 43722 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 44659 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 63911 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Барак Обама
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 3814 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 15321 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 33083 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 33274 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 69577 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Washington Post
Financial Times

Ті, хто мав перевіряти доброчесність суддів, самі опинилися під сумнівом: ТСК допитала керівника DEJURE Жернакова

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова допитала ТСК ВР. Депутати вивчають виплати членам ГРД.

Ті, хто мав перевіряти доброчесність суддів, самі опинилися під сумнівом: ТСК допитала керівника DEJURE Жернакова

Під час вчорашнього засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради парламентарі допитали керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова. Інтерес до засідання був підсилений публічними заявами кількох колишніх членів Громадської ради доброчесності (ГРД), які стверджують, що Жернаков та пов’язані з ним структури могли впливати на формування складу ГРД, а також використовувати донорські кошти непрозоро. Сам Жернаков ці звинувачення відкидає, але і пояснень уникає, повідомляє УНН.

Засідання ТСК супроводжувалося жвавими дискусіями, підвищенням емоцій та низкою взаємних звинувачень.

Колишні члени ГРД заявили, що нібито існували завчасно сформовані списки кандидатів до нового складу ГРД, а керівник фундації DEJURE міг мати безпосередній вплив на процес добору членів Ради. Окрім того повідомлялося, що фінансування діяльності ГРД відбувалося непрозоро, а частина грантових коштів могла використовуватися з порушеннями.

Ці твердження стали причиною виклику Жернакова на допит до парламентської ТСК. Сам він прибув лише з другої спроби, після того як до нього завітала поліція для примусового приводу.

Колишня суддя Інна Отрош вважає поведінку Жернакова "маніпулятивною" та зазначила, що замість прямих відповідей він переходив до емоційних заяв і контратак.

Жернаков наполягав, що комісія нібито не має мандату для його допиту, оскільки фундація DEJURE не фінансується з держбюджету та є незалежною громадською організацією. У ТСК відповіли, що досліджують питання впливу на формування ГРД, яка є безпосереднім елементом судової інфраструктури, оскільки оцінює доброчесність суддів та фактично є фільтром.

Депутат Максим Бужанський звернув увагу на те, що Жернаков як ФОП отримував виплати від фундації, якою керує. На запитання, чи виплачував він кошти "сам собі", Жернаков відповів, що не памʼятає, але вважає, що будь-яка робота має бути оплачуваною.

Також він підтвердив, що окремі члени ГРД отримували фінансування від фундації "за якісно виконану роботу". За словами Бужанського, Жернаков контролює в ГРД 13 з 19 членів, тобто абсолютну більшість.

Парламентарів зацікавило, за яку саме діяльність проводилися ці виплати та чи не створює це ризиків конфлікту інтересів, адже члени ГРД є суб’єктами Закону "Про запобігання корупції".

Експерти зазначають, що Громадська рада доброчесності - не просто громадська організація, а визначений законом елемент системи добору суддів, який має вплив на проходження кандидатами оцінювання. Відповідно до законодавства, члени ГРД підпадають під дію антикорупційних вимог, зокрема щодо отримання винагород та запобігання конфлікту інтересів. Відповідно, якщо організація, очолювана нинішнім або колишнім членом ГРД, фінансує інших членів Ради, це потребує окремої оцінки правоохоронних органів.

На засідання були запрошені представники європейських посольств, донори, що підтримують проєкти фундації DEJURE. Спостерігачі припускають, що почуті на засіданні заяви можуть викликати в них додаткові запитання щодо практик управління коштами та діяльності організації.

Максим Бужанський підсумував виступ Жернакова як суперечливий і заявив, що отримані відповіді лише збільшили кількість питань щодо прозорості фінансових операцій.

При цьому він іронічно зауважив, що суддям варто було б застосовувати логіку, озвучену Жернаковим, у власному оцінюванні.

ТСК продовжує дослідження заявлених обставин. Комісія не оголосила проміжних висновків, проте окремі депутати наголошують, що питання можливого впливу громадських організацій на органи добору суддів має бути розглянуте комплексно.

Поки що допит став лише одним епізодом у ширшій дискусії про прозорість роботи громадського сектору, роль донорів та стандарти доброчесності у процесах судової та правоохоронних реформ. Водночас наголошується, що, по перше, доброчесність як критерій має бути чітко визначеним, по друге, ті хто перевіряють доброчесність самі мають відповідати таким критеріям, що, власне, сумнівно.

Нагадаємо

Раніше ТСК допитала колишніх членів ГРД, які опублікували статтю про ймовірне ручне формування Ради доброчесності з боку керівника DEJURE Михайла Жернакова

Лілія Подоляк

Політика
Державний бюджет
благодійність
Верховна Рада України