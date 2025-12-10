$42.180.11
Те, кто должен был проверять добропорядочность судей, сами оказались под сомнением: ВСК допросила руководителя DEJURE Жернакова

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова допросила ВСК ВР. Депутаты изучают выплаты членам ОРД.

Те, кто должен был проверять добропорядочность судей, сами оказались под сомнением: ВСК допросила руководителя DEJURE Жернакова

Во время вчерашнего заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады парламентарии допросили руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова. Интерес к заседанию был усилен публичными заявлениями нескольких бывших членов Общественного совета добропорядочности (ОСД), которые утверждают, что Жернаков и связанные с ним структуры могли влиять на формирование состава ОСД, а также использовать донорские средства непрозрачно. Сам Жернаков эти обвинения отвергает, но и объяснений избегает, сообщает УНН.

Заседание ВСК сопровождалось оживленными дискуссиями, повышением эмоций и рядом взаимных обвинений.

Бывшие члены ОСД заявили, что якобы существовали заранее сформированные списки кандидатов в новый состав ОСД, а руководитель фонда DEJURE мог иметь непосредственное влияние на процесс отбора членов Совета. Кроме того, сообщалось, что финансирование деятельности ОСД происходило непрозрачно, а часть грантовых средств могла использоваться с нарушениями.

Эти утверждения стали причиной вызова Жернакова на допрос в парламентскую ВСК. Сам он прибыл лишь со второй попытки, после того как к нему приехала полиция для принудительного привода.

Бывшая судья Инна Отрош считает поведение Жернакова "манипулятивным" и отметила, что вместо прямых ответов он переходил к эмоциональным заявлениям и контратакам.

Жернаков настаивал, что комиссия якобы не имеет мандата для его допроса, поскольку фонд DEJURE не финансируется из госбюджета и является независимой общественной организацией. В ВСК ответили, что исследуют вопрос влияния на формирование ОСД, которая является непосредственным элементом судебной инфраструктуры, поскольку оценивает добропорядочность судей и фактически является фильтром.

Депутат Максим Бужанский обратил внимание на то, что Жернаков как ФЛП получал выплаты от фонда, которым руководит. На вопрос, выплачивал ли он средства "сам себе", Жернаков ответил, что не помнит, но считает, что любая работа должна быть оплачиваемой.

Также он подтвердил, что отдельные члены ОСД получали финансирование от фонда "за качественно выполненную работу". По словам Бужанского, Жернаков контролирует в ОСД 13 из 19 членов, то есть абсолютное большинство.

Парламентариев заинтересовало, за какую именно деятельность проводились эти выплаты и не создает ли это рисков конфликта интересов, ведь члены ОСД являются субъектами Закона "О предотвращении коррупции".

Эксперты отмечают, что Общественный совет добропорядочности - не просто общественная организация, а определенный законом элемент системы отбора судей, который влияет на прохождение кандидатами оценивания. В соответствии с законодательством, члены ОСД подпадают под действие антикоррупционных требований, в частности относительно получения вознаграждений и предотвращения конфликта интересов. Соответственно, если организация, возглавляемая нынешним или бывшим членом ОСД, финансирует других членов Совета, это требует отдельной оценки правоохранительных органов.

На заседание были приглашены представители европейских посольств, доноры, поддерживающие проекты фонда DEJURE. Наблюдатели предполагают, что услышанные на заседании заявления могут вызвать у них дополнительные вопросы относительно практик управления средствами и деятельности организации.

Максим Бужанский подытожил выступление Жернакова как противоречивое и заявил, что полученные ответы лишь увеличили количество вопросов относительно прозрачности финансовых операций.

При этом он иронично заметил, что судьям стоило бы применять логику, озвученную Жернаковым, в собственном оценивании.

ВСК продолжает исследование заявленных обстоятельств. Комиссия не объявила промежуточных выводов, однако отдельные депутаты подчеркивают, что вопрос возможного влияния общественных организаций на органы отбора судей должен быть рассмотрен комплексно.

Пока что допрос стал лишь одним эпизодом в более широкой дискуссии о прозрачности работы общественного сектора, роли доноров и стандартах добропорядочности в процессах судебной и правоохранительных реформ. В то же время подчеркивается, что, во-первых, добропорядочность как критерий должна быть четко определена, во-вторых, те, кто проверяют добропорядочность, сами должны соответствовать таким критериям, что, собственно, сомнительно.

Напомним

Ранее ВСК допросила бывших членов ОСД, которые опубликовали статью о вероятном ручном формировании Совета добропорядочности со стороны руководителя DEJURE Михаила Жернакова.

Лилия Подоляк

