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The New York Times: 12 термінових кроків для влади в умовах епідемії коронавірусу

The New York Times: 12 термінових кроків для влади в умовах епідемії коронавірусу

Київ • УНН

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Експерти вважають, що важливо не втрачати час, а негайно запроваджувати заходи із протидії поширенню коронавірусу

КИЇВ. 17 березня. УНН. “12 практичних кроків, які повинні негайно вжити президент та інші чиновники” які пропонує Доктор Том Фріден (Tom Frieden), колишній директор Центру по контролю і профілактиці захворювань. Зокрема, він вважає, що США і президентом Дональдом Трампом було втрачено 2 місяці щоб зменшити небезпеку від нового коронавірусу. Ситуація погіршується станом фондового ринку. При ймовірному найгіршому сценарії через це від вірусу можуть загинути понад 1 млн американців. УНН пропонує переклад статті The New York Times.

"Поговоривши з епідеміологами і фахівцями в галузі охорони здоров’я, я складено список з 12 практичних кроків, які повинні негайно вжити президент та інші чиновники, поки не пізно:

1. Виділити кошти на масові безкоштовні аналізи для виявлення хворих. У Вашингтонському університеті була створена система, що дозволяє людям приїжджати в клініку і здавати аналізи, не виходячи з автомобілів, що дозволяє запобігти проникненню інфекції в клініки, як це було зроблено в Південній Кореї. Необхідна система “швидких аналізів”, а також, щоб тести дозволяли виявити заражених вірусом, які набули імунітет.

2. Скасувати масові заходи. Пропонувати людям працювати на дому і створювати для цього умови. Навіть в умовах соціального дистанціювання в кінцевому підсумку можуть заразитися більше 1/3 американців. Краще щоб громадяни заразилися протягом 18 місяців, а не протягом 18 тижнів. Цей час дасть вченим можливість провести випробу-вання препаратів і методів лікування і розробити вакцини, а також з’ясувати, чи сприяє боротьбі з вірусом більш тепла погода.

3. Забезпечити повсюдне застосування системи дистанційної медицини, щоб пацієнти могли отримувати консультацію лікаря, не виходячи з дому.

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4. Підготуватися до перевантаження лікарень на прикладі Китаю (Ухань), Ірану, Італії. Судячи з епідеміологічного моделювання, до кінця квітня будуть інфіковані мільйони американців, і небезпека полягає в тому, що в умовах хаосу через відсутність лікування вмиратимуть люди з іншими захворюваннями. За оцінками епідеміологів, в США число інфікованих новим коронавірусів цілком може досягти 100 млн чол., з яких 5% −10% може знадобитися госпіталізація, а 1% хворих може знадобитися штучна вентиляція легенів. Це означає, що апарати ШВЛ можуть знадобитися майже 1 млн чоловік, інфікованих Covid-19, не рахуючи інших хворих (хоча і не одночасно), а у нас в США є тільки близько 72 тисячі апаратів ШВЛ.

5. Скасувати відпустки медичних працівників, повернути на роботу вийшли на пенсію лікарів і медсестр щоб впоратися з потоком хворих, заражених коронавірусів, врахувавши рекордне число лікарів, які захворіють і підуть на лікарняний. Можливо знадобиться перепрофілювати кардіологів і педіатрів. Слід підготуватися до того, що в пунктах невідкладної допомоги будуть допомагати і військові медики.

6. Організувати профілактику поширення інфекції в будинках для людей похилого віку, пансіонатах для інвалідів та людей похилого віку, притулках для бездомних, тюрмах і центрах діалізної терапії, з використанням засобів індивідуального захисту і обмеженням числа відвідувачів.

7. Скласти план дій на випадок масового зараження працівників служб екстреного реагування, з можливим залученням ресурсів і сил Національної гвардії.

8. Механізм доступу якомога більшої кількості людей до медичної допомоги, шляхом впровадження програми “Медікейд” (у т.ч. у штатах, де вона не діє) і створити механізм, що дозволяє здавати аналізи на Covid-19 і проходити лікування безкоштовно (в тому числі без страхових доплат або відрахувань).

9. прийняти закон про надання оплачуваної відпустки через хворобу всім працівникам.

10. Збільшити в рази виробництво засобів індивідуального захисту. Наявні в аварійному запасі США є всього 12 млн масок-респіраторів № 95, що становить 1-добову кількість для країни під час епідемії.

11. Підготуватися до проведення дистанційного навчання учнів. Для цього необхідно встановити наявність у школярів та студентів вдома доступу до інтернету. Окремо, держава спільно з громадою та волонтерами можуть розіслати книжки в школи, де навчаються діти з малозабезпечених сімей, які діти будуть читати вдома.

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12. Замість того щоб рятувати авіакомпанії або круїзні компанії, слід надати людям, які знаходяться на карантині право на отримання страховки по безробіттю і скасувати для них вимог (документального підтвердження) для отримання допомоги. Треба подбати про те, щоб сім’ї з низьким доходом не опинилися на вулиці через те, що вони раптом не зможуть платити за житло або виплачувати іпотеку".

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