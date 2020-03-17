The New York Times: 12 термінових кроків для влади в умовах епідемії коронавірусу

КИЇВ. 17 березня. УНН. “12 практичних кроків, які повинні негайно вжити президент та інші чиновники” які пропонує Доктор Том Фріден (Tom Frieden), колишній директор Центру по контролю і профілактиці захворювань. Зокрема, він вважає, що США і президентом Дональдом Трампом було втрачено 2 місяці щоб зменшити небезпеку від нового коронавірусу. Ситуація погіршується станом фондового ринку. При ймовірному найгіршому сценарії через це від вірусу можуть загинути понад 1 млн американців. УНН пропонує переклад статті The New York Times.

"Поговоривши з епідеміологами і фахівцями в галузі охорони здоров’я, я складено список з 12 практичних кроків, які повинні негайно вжити президент та інші чиновники, поки не пізно:

1. Виділити кошти на масові безкоштовні аналізи для виявлення хворих. У Вашингтонському університеті була створена система, що дозволяє людям приїжджати в клініку і здавати аналізи, не виходячи з автомобілів, що дозволяє запобігти проникненню інфекції в клініки, як це було зроблено в Південній Кореї. Необхідна система “швидких аналізів”, а також, щоб тести дозволяли виявити заражених вірусом, які набули імунітет.

2. Скасувати масові заходи. Пропонувати людям працювати на дому і створювати для цього умови. Навіть в умовах соціального дистанціювання в кінцевому підсумку можуть заразитися більше 1/3 американців. Краще щоб громадяни заразилися протягом 18 місяців, а не протягом 18 тижнів. Цей час дасть вченим можливість провести випробу-вання препаратів і методів лікування і розробити вакцини, а також з’ясувати, чи сприяє боротьбі з вірусом більш тепла погода.

3. Забезпечити повсюдне застосування системи дистанційної медицини, щоб пацієнти могли отримувати консультацію лікаря, не виходячи з дому.

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4. Підготуватися до перевантаження лікарень на прикладі Китаю (Ухань), Ірану, Італії. Судячи з епідеміологічного моделювання, до кінця квітня будуть інфіковані мільйони американців, і небезпека полягає в тому, що в умовах хаосу через відсутність лікування вмиратимуть люди з іншими захворюваннями. За оцінками епідеміологів, в США число інфікованих новим коронавірусів цілком може досягти 100 млн чол., з яких 5% −10% може знадобитися госпіталізація, а 1% хворих може знадобитися штучна вентиляція легенів. Це означає, що апарати ШВЛ можуть знадобитися майже 1 млн чоловік, інфікованих Covid-19, не рахуючи інших хворих (хоча і не одночасно), а у нас в США є тільки близько 72 тисячі апаратів ШВЛ.

5. Скасувати відпустки медичних працівників, повернути на роботу вийшли на пенсію лікарів і медсестр щоб впоратися з потоком хворих, заражених коронавірусів, врахувавши рекордне число лікарів, які захворіють і підуть на лікарняний. Можливо знадобиться перепрофілювати кардіологів і педіатрів. Слід підготуватися до того, що в пунктах невідкладної допомоги будуть допомагати і військові медики.

6. Організувати профілактику поширення інфекції в будинках для людей похилого віку, пансіонатах для інвалідів та людей похилого віку, притулках для бездомних, тюрмах і центрах діалізної терапії, з використанням засобів індивідуального захисту і обмеженням числа відвідувачів.

7. Скласти план дій на випадок масового зараження працівників служб екстреного реагування, з можливим залученням ресурсів і сил Національної гвардії.

8. Механізм доступу якомога більшої кількості людей до медичної допомоги, шляхом впровадження програми “Медікейд” (у т.ч. у штатах, де вона не діє) і створити механізм, що дозволяє здавати аналізи на Covid-19 і проходити лікування безкоштовно (в тому числі без страхових доплат або відрахувань).

9. прийняти закон про надання оплачуваної відпустки через хворобу всім працівникам.

10. Збільшити в рази виробництво засобів індивідуального захисту. Наявні в аварійному запасі США є всього 12 млн масок-респіраторів № 95, що становить 1-добову кількість для країни під час епідемії.

11. Підготуватися до проведення дистанційного навчання учнів. Для цього необхідно встановити наявність у школярів та студентів вдома доступу до інтернету. Окремо, держава спільно з громадою та волонтерами можуть розіслати книжки в школи, де навчаються діти з малозабезпечених сімей, які діти будуть читати вдома.

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12. Замість того щоб рятувати авіакомпанії або круїзні компанії, слід надати людям, які знаходяться на карантині право на отримання страховки по безробіттю і скасувати для них вимог (документального підтвердження) для отримання допомоги. Треба подбати про те, щоб сім’ї з низьким доходом не опинилися на вулиці через те, що вони раптом не зможуть платити за житло або виплачувати іпотеку".