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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103334 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 106675 просмотра

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The New York Times: 12 срочных шагов для власти в условиях эпидемии коронавируса

The New York Times: 12 срочных шагов для власти в условиях эпидемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 34506 просмотра

Эксперты считают, что важно не терять время, а немедленно принимать меры по противодействию распространению коронавируса

КИЕВ. 17 марта. УНН. "12 практических шагов, которые должны немедленно принять президент и другие чиновники" которые предлагает Доктор Том Фриден (Tom Frieden), бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний. В частности, он считает, что США и президентом Дональдом Трампом было потеряно 2 месяца, чтобы уменьшить опасность от нового коронавируса. Ситуация ухудшается состоянием фондового рынка. При вероятном худшем сценарии из-за этого от вируса могут погибнуть более 1 млн американцев. УНН предлагает перевод статьи The New York Times.

"Поговорив с эпидемиологами и специалистами в области здравоохранения, я составлен список из 12 практических шагов, которые должны немедленно принять президент и другие чиновники, пока не поздно:

1. Выделить средства на массовые бесплатные анализы для выявления больных. В Вашингтонском университете была создана система, позволяющая людям приезжать в клинику и сдавать анализы, не выходя из автомобилей, позволяет предотвратить проникновение инфекции в клиники, как это было сделано в Южной Корее. Необходима система "быстрых анализов", а также, чтобы тесты позволяли выявить зараженных вирусом, которые приобрели иммунитет.

2. Отменить массовые мероприятия. Предлагать людям работать на дому и создавать для этого условия. Даже в условиях социального дистанцирования в конечном итоге могут заразиться более 1/3 американцев. Лучше чтобы граждане заразились в течение 18 месяцев, а не в течение 18 недель. Это время даст ученым возможность провести испытания препаратов и методов лечения и разработать вакцины, а также выяснить, способствует ли борьбе с вирусом более теплая погода.

3. Обеспечить повсеместное применение системы дистанционной медицины, чтобы пациенты могли получать консультацию врача, не выходя из дома.

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4. Подготовиться к перегрузке больниц на примере Китая (Ухань), Ирана, Италии. Судя по эпидемиологическому моделированию, до конца апреля будут инфицированы миллионы американцев, и опасность заключается в том, что в условиях хаоса из-за отсутствия лечения умирать люди с другими заболеваниями. По оценкам эпидемиологов, в США число инфицированных новым коронавирусов вполне может достичь 100 млн чел., Из которых 5% -10% может потребоваться госпитализация, а 1% больных может понадобиться искусственная вентиляция легких. Это означает, что аппараты ИВЛ могут понадобиться почти 1 млн человек, инфицированных Covid-19, не считая других больных (хотя и не одновременно), а у нас в США есть только около 72 000 аппаратов ИВЛ.

5. Отменить отпуска медицинских работников, вернуть на работу вышедших на пенсию врачей и медсестер чтобы справиться с потоком больных, зараженных коронавирусов, учитывая рекордное число врачей, которые заболеют и пойдут на больничный. Возможно понадобится перепрофилировать кардиологов и педиатров. Следует подготовиться к тому, что в пунктах неотложной помощи будут помогать и военные медики.

6. Организовать профилактику распространения инфекции в домах престарелых, пансионатах для инвалидов и престарелых, приютах для бездомных, тюрьмах и центрах диализной терапии, с использованием средств индивидуальной защиты и ограничением числа посетителей.

7. Составить план действий на случай массового заражения работников служб экстренного реагирования, с возможным привлечением ресурсов и сил Национальной гвардии.

8. Механизм доступа как можно большего количества людей к медицинской помощи, путем внедрения программы "Медикейд" (в том числе в штатах, где она не действует) и создать механизм, позволяющий сдавать анализы на Covid-19 и проходить лечение бесплатно (в том числе без страховых доплат или отчислений).

9. Принять закон о предоставлении оплачиваемого отпуска по болезни всем работникам.

10. Увеличить в разы производство средств индивидуальной защиты. Имеющиеся в аварийном запасе США есть всего 12 млн масок-респираторов № 95, составляет 1-суточное количество для страны во время эпидемии.

11. Подготовиться к проведению дистанционного обучения учащихся. Для этого необходимо установить наличие у школьников и студентов дома доступа в интернет. Отдельно, государство совместно с обществом и волонтерами могут разослать книги в школы, где учатся дети из малообеспеченных семей, дети будут читать дома.

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12. Вместо того чтобы спасать авиакомпании или круизные компании, следует предоставить людям, которые находятся на карантине право на получение страховки по безработице и отменить для них требований (документального подтверждения) для получения помощи. Надо позаботиться о том, чтобы семьи с низким доходом не оказались на улице из-за того, что они вдруг не смогут платить за жилье или выплачивать ипотеку".

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