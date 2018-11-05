The National Interest виділив п'ять особливостей російських "танків-убивць"

“Безліч дрібних особливостей сприяють живучості та смертоносності цих бойових машин”, — зазначає експерт видання Чарлі Гао.

Він зазначив, що одним з найбільш послідовних способів збільшення впливу на піхоту стала система управління вогнем “Ainet”. Вона працює за допомогою лазерного далекоміра. Система дозволяє внести відстань до цілі, тому снаряд, на яких встановлюється запобіжник, вибухає в певний час.

Другою особливістю російських танків стало багатоканальне тепловізійне прицільне пристосування навідника “Сосна-У”. Воно забезпечує підвищений рівень масштабування і дозволяє точніше стріляти по рухомих цілях, зменшуючи кількість помилок через людський фактор.

У російських танків також є система “Сода”, яка захищає їх від дії напалму. Вона складається з металевих труб, сітки, а також захисних металевих рам з азбестовою тканиною. Експерт також відзначив наявність у танків T-80 повітрозабірного пристрою, який покращує якість і швидкість переміщення повітря в турбіну для її ефективної роботи. Останньою особливістю стала наявність у танка Т-90 допоміжного кулемета, яке може допомогти при зіткненнях з піхотою і легким транспортом в міському середовищі.

Як повідомляв УНН, у США спустили на воду дві нові ударні атомні субмарини класу Virginia.