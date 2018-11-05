The National Interest выделил пять особенностей российских "танков-убийц"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Журнал The National Interest рассказал о пяти особенностей российских “танков-убийц” Т-72, Т-80 и Т-90, информирует УНН.
“Множество мелких особенностей способствуют живучести и смертоносности этих боевых машин”, — отмечает эксперт издания Чарли Гао.
Он отметил, что одним из наиболее последовательных способов увеличения воздействия на пехоту стала система управления огнем “Ainet”. Она работает с помощью лазерного дальномера. Система позволяет внести расстояние до цели, поэтому снаряд, на которых устанавливается предохранитель, взрывается в определенное время.
Второй особенностью российских танков стало многоканальное тепловизионное прицельное приспособление наводчика “Сосна-У”. Оно обеспечивает повышенный уровень масштабирования и позволяет точнее стрелять по движущимся целям, уменьшая количество ошибок из-за человеческого фактора.
У российских танков также есть система “Сода”, которая защищает их от действия напалма. Она состоит из металлических труб, сетки, а также защитных металлических рам с асбестовой тканью. Эксперт также отметил наличие у танков T-80 воздухозаборного устройства, которое улучшает качество и скорость перемещения воздуха в турбину для ее эффективной работы. Последней особенностью стало наличие у танка Т-90 вспомогательного пулемета, которое может помочь при столкновениях с пехотой и легким транспортом в городской среде.
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