У США спустили на воду дві нові ударні атомні субмарини класу Virginia

Багатоцільові атомні підводні човни четвертого покоління класу “Вірджинія” призначені для боротьби із субмаринами у віддалених частинах світового океану та у прибережних зонах, а також для нанесення ракетних ударів (у т.ч. і ядерних) по наземних цілях. Окрім стандартного озброєння, човни також мають устаткування для спеціальних операцій — безпілотні підводні апарати, шлюзову камеру для водолазів, палубне кріплення для контейнера або надмалого підводного човна. “Вірджинія” є спрощеною та дешевшою альтернативою субмаринам типу “Сівулф”.

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“Делавер” і “Вермонт”, закладені в 2008 році, стали вісімнадцятим і дев’ятнадцятим підводним човном проекту “Вірджинія”. Закладено і добудовуються ще не менше дев’яти субмарин цього класу. У цілому США планують побудувати 48 субмарин класу “Вірджинія”, 33 з них — до 2030 року. Довжина підводних човнів проекту — 114,9 м, ширина — 10,5 м. Екіпаж субмарин даного проекту — 100-120 осіб залежно від вирішуваних завдань. Вартість кожної із них — близько 2,7 млрд доларв США.

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Як раніше інформував УНН, американське аналітичне видання з військово-політичної тематики The National Interest склало список з п’яти підводних човнів, які мають смертоносний потенціал і є найнебезпечнішими субмаринами у світі. Серед п’яти підводних човнів, що увійшли до списку, виявилися три російських судна. Однією з кращих була названа атомна субмарина четвертого покоління проекту 955 “Борей”, оснащена 16 балістичними ракетами “Булава”. Видання зазначає, що кожна з ракет несе до десяти ядерних боєголовок із дальністю ураження до 8 тис. км. Також у топ-5 потрапили американські підводні човни класів “Огайо” і “Колумбія”, оснащені 24 і 16 міжконтинентальними балістичними ракетами системи “Трайдент” відповідно.

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Нагадаємо, єдиний дизельно-електричний підводний човен України “Запоріжжя”, який було захоплено під час анексії Криму, не увійде до складу Чорноморського флоту РФ.