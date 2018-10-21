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В США спустили на воду две новые ударные атомные субмарины класса Virginia

Киев  •  УНН

 • 19306 просмотра

КИЕВ. Двадцать первое октября. УНН. Церемонии вывода на воду двух новейших ударных атомных подлодок класса «Вирджиния» — «Делавэр» и «Вермонт» прошли 20 октября на верфях в Ньюпорт-Ньюс (штат Виргиния) и Гротоне (штат Коннектикут). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу американских ВМС.

Многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения класса “Вирджиния” предназначены для борьбы с субмаринами в отдаленных частях мирового океана и в прибрежных зонах, а также для нанесения ракетных ударов (в том числе и ядерных) по наземным целям. Кроме стандартного вооружения, лодки также имеют оборудование для специальных операций — беспилотные подводные аппараты, шлюзовую камеру для водолазов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки. “Вирджиния” является упрощенной и более дешевой альтернативой субмаринам типа “Сивулф”.

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“Делавэр” и “Вермонт”, заложенные в 2008 году, стали восемнадцатой и девятнадцатой подводной лодкой проекта “Вирджиния”. Заложено и достраиваются еще не менее девяти субмарин этого класса. В целом США планируют построить 48 субмарин класса “Вирджиния”, 33 из них — до 2030 года. Длина подводных лодок проекта “Вирджиния” — 114,9 м, ширина — 10,5 м. Экипаж субмарин данного проекта — 100-120 человек в зависимости от решаемых задач. Стоимость каждой из них — около 2,7 млрд доларв США.

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Как ранее информировал УНН, американское аналитическое издание военно-политической тематики The National Interest составило список из пяти подводных лодок, которые имеют смертоносный потенциал и являются самыми опасными субмаринами в мире. Среди пяти подводных лодок, вошедших в список, оказались три российских судна. Одной из лучших была названа атомная субмарина четвертого поколения проекта 955 “Борей”, оснащенная 16 баллистическими ракетами “Булава”. Издание отмечает, что каждая из ракет несёт до десяти ядерных боеголовок с дальностью поражения до 8 тыс. км. Также в топ-5 попали американские подводные лодки классов “Огайо” и “Колумбия”, оснащены 24 и 16 межконтинентальными баллистическими ракетами системы “Трайдент” соответственно.

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Напомним, единственный дизель-электрическая подводная лодка Украины “Запорожье”, которая была захвачена во время аннексии Крыма, не войдет в состав Черноморского флота РФ.

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