Тести на COVID-19 робитимуть безплатно перед госпіталізацією чи операцією - Степанов

“Всім пацієнтам, яким зараз буде проводитися планова госпіталізація у зв’язку з необхідністю оперативного втручання або з іншими станами... ці тестування повинні відбуватися виключно безкоштовно. Нами розроблений алгоритм, як саме повинні відбуватися ці тестування. Людині, яка потребує госпіталізації за направленням лікаря, на місці свого проживання, проводять відповідний ПЛР-тест, 2-3 дні перебуває у самоізоляції, коли є підтвердження, що тест негативний, тобто, людина не є хворою на COVID-19, вона поступає до лікарні, і їй починають надавати відповідне лікування”, — зазначив він.

За його словами, це зроблено, щоб унеможливити внутрішньолікарняне розповсюдження COVID-19.

Нагадаємо, в Україні від 5 травня дозволено проводити планові операції, у тому числі з надання допомоги онкохворим та паліативної допомоги. Також того дня розпочався процес поступового переведення медицини до роботи з плановими хворими.